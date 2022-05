Nieuw jeugdcomplex op domein Tempelhof in Brugge feestelijk geopend

Zaterdag vond op domein Tempelhof de feestelijke opening plaats van de nieuwe jeugdlokalen. De nieuwbouw heeft de vorm van een achthoek. Chiro SPODD, De Rode Valken, KSA SPIKO, KSA KRIKO en Kwibus hebben er nu hun stek. De bouwwerken namen twee jaar in beslag. Het prijskaartje bedraagt ruim 1,7 miljoen euro.

Het bijna energieneutrale jeugdcomplex omvat ook gedeelde polyvalente ruimtes, genderneutrale toiletten en niet te vergeten de wall of fame van Chiro SPODD: een stuk muur van hun vorig lokaal met daarop de handtekeningen van de leidersploeg.

“Het jeugdlokaal is de nieuwe thuis voor meer dan 300 leden en 50 leiders. We organiseerden enkele inspraakvergaderingen over het ontwerp en de indeling. Zo heeft iedere jeugdvereniging zijn eigen berging en wordt onder andere de keuken gedeeld.”

“Naast de binnenruimte wordt binnenkort ook nog een luifel geplaatst. De site willen we ook door andere verenigingen laten gebruiken in de week. Zo neemt onze vakantiewerking Kwibus hier iedere vakantie zijn intrek”, zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

Zeer flexibel in gebruik

“Met het eenvoudige en compacte volume hebben de architecten ervoor gezorgd dat er buitenkamers gevormd worden, die telkens verschillen van grootte en sfeer. De nieuwe toegangszone voor de jeugdlokalen ligt als een arm rond het speelterrein. De aanplanting is zo aangepast dat we de bomen hebben kunnen behouden”, vertelt schepen van Facilitair Beheer Minou Esquenet.

Het achthoekig ontwerp maakt dat het gebouw zeer flexibel is. “Afhankelijk van de grootte van de groep kunnen meerdere delen samengenomen worden. De jeugdverenigingen kunnen dus zelf kiezen welke ruimte ze willen gebruiken.”

“Bovendien zorgen we er zo voor dat het gebouw gedeeld gebruikt kan worden, niet enkel door de jeugdbewegingen, maar door alle verenigingen die nood hebben aan een ruimte, nu en in de toekomst. Het was voor mij ook zeer belangrijk om inbraakwerende materialen te plaatsen”, aldus schepen Esquenet.

Vraaggestuurde ventilatie

Er werd ook sterk ingezet op een zo klimaatneutraal mogelijk bouwproject. “Naast het compacte bouwvolume, kozen we voor duurzame materialen. We lieten ook zonnepanelen en LED-verlichting installeren. De ventilatie is volledig vraaggestuurd, per ruimte wordt de luchtkwaliteit gemeten en wordt de ventilatie hierop aangepast. In de zomer kan het gebouw bijvoorbeeld via open deuren verluchten en moet de mechanische ventilatie niet bijspringen.”

“Wanneer er niemand in het gebouw aanwezig is, wordt de ventilatie in de lokalen naar het absolute minimum teruggebracht. Al die maatregelen verminderen het energiegebruik.”

“De energieverbruiken van de jeugdlokalen, voor zowel verwarming, warm water als elektriciteit, worden per groep bijgehouden en doorgerekend. Dat zorgt voor bewustmaking bij de jongeren en we hopen dat ze dit inzicht meenemen in hun verder leven”, luidt het nog.

(CGRA)