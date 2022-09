Nicolas Baligant zet werking vzw Speelpleinwerking Nesté stop: “Ik wou in schoonheid eindigen”

Eind vorige week is het doek gevallen over Speelpleinwerking Nesté. Nicolas Baligant (31) uit Kortrijk zette zich tien jaar – waarvan de laatste zeven als hoofdmonitor – in voor deze Speelpleinwerking die in Rollegem en Bellegem, en de laatste jaren enkel in Bellegem, georganiseerd werd.

Nicolas heeft een administratieve functie in het buitengewoon onderwijs in MPI Pottelberg. Op school ziet Nicolas veel kinderen en tien jaar lang zette hij zich ook tijdens de vakanties in voor kinderen. “Ik vond het fantastisch! Er liepen hier de laatste jaren ook al een aantal monitoren rond die zelf als kind naar de Speelpleinwerking kwamen. Ik had een goede vertrouwensband, maar voel dat het mooi en goed geweest is. Ik wil nu ook tijdens de vakanties wat innerlijke rust en tijd voor mezelf. Tien jaar lang werd al mijn vakantie ingepalmd, nu is het aan de nieuwe generatie.”

Niels Dinnecourt (31), een vriend van mij, richtte Speelpleinwerking Nesté samen met nog iemand op”, vertelt Nicolas. Iets later werd van feitelijke vereniging overgeschakeld naar een vzw, om meer bescherming te krijgen. Deze vzw werd opgericht door Niels, samen met Jakke Biesbrouck en Jordy Geeraert.

Kleinschalig

Tien jaar geleden startte Nicolas eerder onverwacht als monitor toen de Speelpleinwerking nog maar een jaartje bestond. “Ze hadden iemand te kort en ik wou het wel eens proberen.” Drie jaar later werd Nicolas gevraagd om hoofdmonitor te worden en dat heeft hij nu ook zeven jaar gedaan. “Ik zou het doen tot mijn 30ste, maar maakte er dit jaar mijn laatste jaar van. Er kwam geen opvolging en er zijn dit jaar ook een paar monitoren afgestudeerd die hun laatste jaar als moni zouden meewerken. De vzw Nesté is dus opgedoekt. Vorige week vrijdag was de laatste werkingsdag.”

De werking vond de laatste jaren plaats in en rond het schoolgebouw van VBS Bellegem. Tot vier jaar geleden was er ook een werking in de school in Rollegem.

Voor Nicolas was Speelpleinwerking Nesté een groot en mooi hoofdstuk in zijn leven. “Door de kleinschaligheid ging het er hier altijd persoonlijk aan toe. Ik kende zowat alle kinderen en ouders.” In juli kwamen gewoonlijk zo’n 80 tot 90 kinderen en in augustus zo’n 70. Tijdens de korte vakanties mochten we telkens tussen de 50 en de 60 kinderen verwelkomen. “De Speelpleinwerking is altijd mijn grootste hobby geweest, en ik ben er trots op. Ik wil in schoonheid eindigen en neem nu wat tijd voor mezelf.” (Els Deleu)