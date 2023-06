Nele Vallaeys behoedt Ieperse leerlingen voor de gevaren op het internet: “Via escapebox veilig internetten”

Preventieambtenaar Nele Vallaeys ging de voorbije weken langs in verschillende Ieperse lagere scholen met een mobiele escapebox. Met deze box maken leerlingen van het zesde leerjaar spelenderwijs kennis met cyberveiligheid.

Nele Vallaeys (40) is afkomstig uit Elverdinge en woont nu in Poelkapelle. Ze studeerde criminologie en rechten, en is sinds 2014 aan de slag als preventieambtenaar bij stad Ieper. “De job omvat verschillende aspecten en een ervan is cyberveiligheid”, vertelt Nele. “Verder gaat het onder meer over de uitwerking van het strategisch veiligheidsplan en preventieplan, met bijvoorbeeld diefstalpreventie en sociale overlast.” In 2016 begonnen ze met Cybersafe. “Dat maakt deel uit van de campagne Veilig online. We startten die campagne in 2016 en breidden die steeds verder uit.”

Nu volgde een nieuwe stap met een mobiele escapebox. “Deze mobiele escapebox ontwikkelden we in samenwerking met de preventiediensten van Kortrijk, Blankenberge, Brugge en de lokale politiezone Arro Ieper. Bij de zone Arro Ieper is collega Evelyne Vanhove de preventiecoördinator. Elke partner heeft een box, die werd ontwikkeld door studenten van de opleiding ontwerp- en productietechnologie van Hogeschool Vives. In de box is er een fictief verhaal verwerkt en moeten de leerlingen op zoek naar de spoorloze Renée. Ze krijgen hulp van commissaris Jean D’Armerie. Het duurt ongeveer twee lesuren en er komen zes thema’s aan bod: veilige wachtwoorden, games, sociale media, cyberpesten, onlineaanbiedingen en fake news. Ze leren wat wel en niet kan. Door de educatieve inhoud in spelvorm te gieten, blijft het beter hangen.”

Intussen deed Nele al acht scholen en tien klassen aan. “De communicatie naar de scholen gebeurde op 1 maart, waardoor ze het nog niet overal konden inplannen. Als de scholen zoiets bij het begin van het schooljaar weten, dan gaan er wel veel zijn die op het aanbod zullen ingaan. Voor Ieper en deelgemeenten zullen dat zo goed als alle klassen van het zesde leerjaar zijn, vermoed ik.”

Prijsuitreiking

In Ieper begonnen ze met een testcase in de vrije basisschool Boezinge. “Daarna was het de beurt aan Freinetschool De Tierlantuin. Intussen zitten we aan acht scholen en tien klassen, wat goed is voor 218 leerlingen. Voor Arro Ieper staat de teller op 200 leerlingen. In Kortrijk, Brugge en Blankenberge komt het ook stilaan op gang. De eerste feedback is positief en we willen dit in de toekomst verder ontwikkelen met een nieuwe verhaallijn.” Binnenkort zetten ze nog de klas in de bloemetjes die dit schooljaar het snelst de oplossing vond. “Het gaat over 6B van VBS Lyceum-Heilige Familie en we voorzien binnenkort een feestelijke prijsuitreiking. Het was bijzonder spannend, ze waren slechts acht seconden sneller dan 6A van de Sint-Jozefsschool.”