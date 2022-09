Nauwere samenwerking tussen STAP en Vrije Basisschool De Bever in Roeselare

Een nieuw schooljaar betekent voor STAP Beveren ook letterlijk een nieuwe voordeur. Vanaf dit schooljaar verhuist de afdeling naar de gebouwen van de Vrije Basisschool De Bever.

Ruim een kwarteeuw had de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten hun vaste stek aan de Beverse sportsite, maar vanaf nu vestigt STAP zich in de Vrije Basisschool De Bever. Het is niet alleen een infrastructurele samenwerking, ook op andere vlakken slaan STAP en De Bever de handen in elkaar. “Door de opleidingen van muziek en woord in de vertrouwde lokalen van de lagere school aan te bieden, verlagen we de drempel voor kinderen om aan de STAP-opleidingen te beginnen. Ook voor de ouders is het een pluspunt dat de lessen op school doorgaan. Het is een win-winsituatie voor iedereen”, zegt Roeselaarse schepen Nathalie Muylle.

De sportsite in Beveren kan terug volop dienst doen als de Beverse hotspot voor sport en vrije tijd.