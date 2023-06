Nathan (11) is Kinderkrak in Tielt

Nathan Tacq staat binnen de zwemclub Tieltse Zeeduivels bekend als een groot zwemtalent. De tiener heeft al zo’n twaalf clubrecords op zijn naam staan. Daarnaast haalde hij vorig jaar zilver op het BK 100m schoolslag. Daarmee is hij een meer dan waardige Kinderkrak. “Die titel is een heel mooie erkenning en vooral een bevestiging dat ik goed bezig ben. Op driejarige leeftijd heb ik leren zwemmen en sindsdien ben ik het eigenlijk altijd blijven doen. Uiteraard zijn de trainingen vaak lastig, maar daarnaast vind ik het heel ontspannend en leuk om in het water te vertoeven. Zwemmen is in de loop der jaren heel belangrijk geworden voor mij.”

“Door de sluiting van het zwembad in Tielt moesten we dit jaar uitwijken naar Meulebeke en Roeselare om te trainen. Er zijn wekelijks drie clubtrainingen en daarnaast train ik nog op mezelf. Mijn sterkste punt is mijn uithouding, denk ik. Ik hoop dan ook later op de langere afstanden goede prestaties te kunnen leveren. Mijn zilveren medaille is voorlopig mijn beste prestatie en daar ben ik heel trots op. Toen ik begon met zwemmen, was het niet meteen duidelijk dat ik veel talent had, maar ik was wel een echte knokker en werker in het water. Zo maakte ik snel en veel vooruitgang. Mijn droom is om ooit naar de Olympische Spelen te gaan en ook daar een medaille te behalen.” (GD)