Naomi (11) is Kinderkrak in Oostende

Naomi Vanhecke is al vier jaar gebeten door rope skipping. “Het is zoveel meer dan touwtjespringen. Ik kijk altijd uit naar de kampioenschappen”, zegt de jonge sporter, die derde werd op het Belgisch Kampioenschap.

“Alles begon in 2019 met een paar lesjes in de sportzaal van ZANO in Zandvoorde”, herinnert de 11-jarige Naomi zich. “Het beviel me enorm, waarop ik me aansloot bij Rope Skipping Oostende.”

“We trainen zeven uur op drie verschillende dagen. Er zijn algemene oefeningen, maar uiteraard ook de oefeningen op het springen. Wat me boeit in de sport is het volhouden en de ‘tricks’ die we daarbij doen, zoals handstand of salto’s.” Een belangrijk onderdeel zijn de wedstrijden. “Ik hou ervan omdat de trainingen dan intensiever worden en je naar iets toe werkt. Ik nam al zes keer deel aan kampioenschappen met RSO. Ik was tweede in West-Vlaanderen en behaalde een derde plek op het BK.”

Momenteel traint Naomi nog mij de mini’s. Volgend jaar komt ze uit bij de beloften. “Ik kijk erg op naar de oudere meisjes. Dit jaar nemen ze deel aan het WK in Colorado. Ik supporter en steun hen volop.” Naomi blijft echter nuchter: “Ik neem niet deel aan de kampioenschappen voor de competitie. Ik wil er vooral veel plezier aan beleven.” (EFO)

