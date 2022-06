Nanou (14) is Kinderkrak in Damme

De 14-jarige Nanou Philips, die samen met haar ouders en drie broers nabij het centrum van Damme woont, heeft op haar jeugdige leeftijd al heel wat gerealiseerd. Met meer dan 500.000 volgers op haar eigen YouTubekanaal mag ze zich nu al een online beroemdheid noemen.

Wat ze allemaal doet om die bekendheid, vooral op het web, te verdienen? Nanou raakte vooral bekend als het ‘fluistermeisje’. Ze was nauwelijks elf jaar toen ze samen met haar broer Noa, die de camera en microfoon bedient, erg rustgevende filmpjes opnam, met op fluistertoon uitgesproken teksten en even rustgevende geluidjes produceert door op allerlei producten te nijpen, duwen of schuren. Dat fenomeen heet ASMR, of Autonomous Sensory Meridian Response. In het ideale geval zijn de filmpjes zelfs zo rustgevend dat ze je helpen om de slaap te vatten. In geen tijd werden de filmpjes razend populair en het aantal volgers steeg zienderogen. Nanou is dus een echte influencer geworden.

Duurzame kledinglijn

Maar daar blijft het niet bij. Nanou stampte, samen met haar broers en ondersteund door haar ouders, ook al een eigen duurzame kledinglijn uit de grond. Nanou was vorig jaar overigens ook samen met haar moeder Isabelle Decraemer, die conflictbemiddelaar en lifecoach is, het gezicht van een campagne van de politiezone Damme/Knokke-Heist over cybercriminaliteit. “Ik breng veel tijd online door en ik wil anderen graag waarschuwen voor gevaren die om de hoek loeren”, liet ze verstaan.