Nand (14) is Kinderkrak in Diksmuide

Nand Vandepoele (14) is de zoon van Gert en Eva D’hondt, en de broer van Ward en Stan. Nand is een van onze laureaten, omdat hij Belgisch kampioen tennis werd. Daarnaast heeft hij ook al meerdere West-Vlaamse titels en bereikte hij in Zoetermeer de finale op het Tennis Europe U12-tornooi.

Nand tennist al sinds zijn vijfde. “Ik ben begonnen door mijn broer, die ook tennist. Ik wou dat ook graag proberen”, lacht Nand, die school loopt aan ‘t Saam campus Aloysius. “Intussen is het een passie. Ik doe het heel graag en zou er graag iets mee willen bereiken. Ik droom van Monte Carlo en de VS. Ik zou het iedereen aanraden, want het is een gezonde en leuke manier om te ontspannen. Het is heel fijn om te doen en je hoeft daarom niet in competitie te spelen. Tennissen kan je op elk mogelijk niveau. Het is wel zo dat wie in competitie wil spelen er ook iets moet voor over hebben. Veel trainen en de trainingen combineren met het studeren. Hoe dan ook, ik doe het ontzettend graag en hoop nog verder te kunnen gaan.” (ACK)

