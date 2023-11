N-VA Blankenberge wil groot oudejaarsevenement voor jongeren: “Een gecontroleerde feestomgeving voorzien”

N-VA Blankenberge roept op om als stad meer aandacht te hebben voor tieners en houdt een pleidooi voor een groot oudejaarsevenement.

“Hoe meer er een structureel aanbod voorzien wordt, hoe minder nood er is om op straat rond te hangen en op mogelijk onveilige wijze de verveling op te vangen. Zeker tijdens traditionele feestelijkheden moeten we hiervoor aandachtig zijn. Sensibilisering rond alcoholgebruik is een goede zaak, een gecontroleerde feestomgeving voorzien nog beter”, klinkt het.

Volgens fractieleider Dennis Monte is het een vraag die al langer leeft bij de jeugd. “Vanuit onze fractie doen we graag het voorstel om maximaal gebruik te maken van de faciliteiten die reeds voorhanden zijn zoals het casino, die sinds kort wordt uitgebaat door de vzw Lokale Economie, of de opstelling op de Markt, die normaliter enkel dienst doet voor 1 januari.”

“Jeugdhuis De Leute heeft dit jaar al mooie initiatieven vormgegeven zoals onlangs nog de halloweenfuif. Het jeugdhuis is een dankbare locatie, maar we moeten ook verder durven denken voor een groter laagdrempelig evenement.”

De stad kan hiervoor de nodige middelen voorzien, meent N-VA. “De inzet van vrijwilligers kan werken. Maar ook de 40.000 euro die werd binnengehaald in het kader van Planet Youth, kan hier deels voor aangewend worden. Mits wat goede wil moeten we er als bestuur in slagen een aanbod te voorzien voor jongeren, die anders geen plaats vinden om het nieuwe jaar in te zeten, of zelf alternatieven gaan zoeken waar we als samenleving misschien minder achter staan en die ook minder veilig zijn”, klinkt het.

(WK)