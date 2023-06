Mykola (11) is Kinderkrak in Zuienkerke

Mykola Tretiakov vluchtte samen met zijn mama Natalia en grote broer Sasha voor de oorlog in Oekraïne. Hij komt uit Charkov. “Begin dit schooljaar is hij bij ons gestart in het vijfde leerjaar, en vanuit het niets kan hij in enkele maanden tijd al heel wat Nederlands spreken en begrijpen. Daarnaast leert hij ook nog de Franse taal: Mykola is ontzettend moedig, leergierig en heeft een ongelooflijk doorzettingsvermogen. Hij kan zeker als voorbeeld gesteld worden”, zegt directeur Ingrid Igodt van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart. Die eerste maanden waren voor de jongen het moeilijkst: de iPad was toen zijn tolk. “Maar door veel te oefenen kan ik mij uit de slag trekken, en ik word ook goed geholpen door de andere leerlingen van de school. De dag dat ik hier aankwam, vertelden ze mij eerst vriendelijk hoe ze allemaal heten. Daardoor voelde ik mij welkom”, aldus Mykola. Ondertussen is hij ongeveer een jaar in België. “Ik mis mijn thuis wel en wil op een dag naar Charkov terugkeren, want mijn familie woont daar nog. Maar voorlopig is het hier veiliger. Poetin is blèh.” Welke lessen Mykola hier op school het leukste vindt? “De knutselles met juf Sophie!” (WK)

