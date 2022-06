Myguelle (14) is Kinderkrak in Langemark

Meer dan 15.000 jonge schrijvers namen deel aan de jaarlijkse Junior Journalistenwedstrijd van Davidsfonds. Dat Myguelle Nevejan (14) als nationale laureaat uit de bus kwam in de categorie eerste graad is dan ook zonder overdrijven een topprestatie te noemen. Met haar verhaal ‘Ugari’ kon ze de jury bekoren dankzij haar rijke woordenschat en verrassende einde.

“Mijn verhaal gaat over het einde van de wereld”, vertelt Myguelle, die in het tweede jaar wetenschappen zit in het Ieperse Lyceum. “Alleen de rijke elite mag mee met een ruimteschip naar een andere planeet, die Ugari heet. Een arme mama probeert haar dochter mee te krijgen met de elite, maar op het laatst, wanneer het schip zal opstijgen, zijn de gewone bezoekers in het schip geglipt, waardoor er te weinig zuurstof is. Wanneer ze uiteindelijk in de ruimte zitten, sterft iedereen.”

In het vijfde leerjaar was Myguelle al eens de beste van de klas in de Junior Journalistenwedstrijd en in 2019 won ze een schrijfwedstrijd waardoor ze haar gedacht mocht voordragen in de Anglicaanse kerk in Ieper tijdens Wapenstilstand. “Als ik een schrijfopdracht krijg, dan kan ik daar wel lang mee bezig zijn. Ik wil het goed doen. Ook bij dit verhaal ging het schrijven zelf vlot, maar heb ik veel tijd gestoken in de details”, vertelt Myguelle, die de dochter is van Stefaan en Lucile Bonguegne. Ze heeft nog een oudere zus Méghane. (TOGH)

