Museumjongeren en rusthuisbewoners lanceren samen ‘De Gazette van Oud Geweld & Jonge Dozen’

Het Yper Museum en Huize Zonnelied lanceren een eigen krant. Die is het resultaat van een langlopend museumproject dat een brug wil slaan tussen generaties. Ieperlingen, met toch wel een groot onderling leeftijdsverschil, werkten intens samen: de museumjongeren van het ‘Voorlopig Bewind’ met bewoners van Huize Zonnelied.

“Met ‘Oud Geweld en Jonge Dozen’ wilde het museum bejaarde deelnemers persoonlijke rondleidingen door museumjongeren aanbieden. Het moest méér worden dan een gewone wandeling waarbij de bejaarden in een rijtje met rolwagens door het museum worden geduwd. We gaven de senioren de kans om hun kennis, ervaringen en verhalen te delen met de jongere generatie. Het werd dus een persoonlijk, individueel en op maat gemaakt geleid bezoek”, zegt Wouter Sinaeve.

Datingbureau

“Het museumteam heeft van bij de start gekozen om elke stem uit de maatschappij te horen”, vertelt Sandrin Coorevits, directeur Yper Museum en Merghelynck Museum. “Oud Geweld en Jonge Dozen startte met een infosessie over de zorgbehoeften van hoogbejaarde mensen. Isabelle Verfaillie, die werkt op de sociale dienst van de assistentiewoningen, nam de nodige tijd om met de jongeren in gesprek te gaan. In een volgende stap werd het Yper Museum een datingbureau en koppelden we aan de hand van kennismakingsfiches elke bewoner aan een zorgvuldig uitgekozen Bewinder om op pad te gaan.”

“Bij de ‘koppeling’ hielden we rekening met persoonlijke interesses en karaktertrekken. Het werd een zoektocht naar de ideale match en 17 Voorlopige Bewinders werden aan 17 bewoners gelinkt.”

Op foto enkele rusthuisbewoners met een aantal leden van het Voorlopig Bewind, wooncoördinator Griet Vermeulen, woonassistent Isabelle Verfaillie, directeur Yper Museum Sandrin Coorevits, directeur Zorg en Logistiek Nathalie Caron, educatief medewerker Musea Yper Wouter Sinaeve en schepen voor Welzijn Eva Ryde. (Foto EG)

Lena, woont in Zonnelied: “Het klikte tussen Kiara en mij. Ik voelde me wel een beetje schuldig want ik liet het meisje te weinig aan het woord. Ik was vroeger namelijk stadsgids. En toch vertelde ze me ook dingen die ik nog niet wist. Kiara zei achteraf: ‘amai, jij weet veel!’”

Museumbezoek op maat

Eens de partner gekend, lag het initiatief volledig in handen van de jongeren. Zij zochten contact met hun bewoners en regelden een eerste date. In deze digitale tijden was het vormen van een telefoonnummer en het voeren van een gesprek al een eerste overwinning.

Om de date van gespreksstof te voorzien, trokken de Bewinders met afbeeldingen van collectiestukken uit het Yper Museum naar Huize Zonnelied. Tijdens deze kennismaking, met de collectie als gespreksonderwerp, konden de jongeren de interessegebieden van hun bewoners verder aftasten. Een perfecte basis om het geleide museumbezoek op maat uit te werken.

Jolien, lid van het Voorlopig Bewind: “Mevrouw Aline Deleuze, die ik begeleidde, is 95 jaar. Het was pas op het moment dat ze over de Tweede Wereldoorlog begon te praten, dat ik begon te tellen en dacht van ‘oei’. Ze was niet van de streek, dus met museum was nieuw voor haar, maar wat een vat vol kennis!”

Superdag

Op 18 mei haalden de jongeren hun partner voor de dag op aan het woonzorgcentrum. Het werd een superdag, zowel voor de Voorlopig Bewinders als voor de rusthuisbewoners. Ter afronding was er koffie met taart in het Museumcafé.

Lois, lid van het Voorlopig Bewind: “Op bepaalde plaatsen in het museum kon Robert de objecten niet goed zien. Ik heb toen foto’s met mijn gsm genomen en die zo aan hem getoond.”

Na dit fantastisch museumbezoek op maat, namen de museummedewerkers diepte-interviews af van zowel de jongeren als de bejaarden. Ze peilden naar hun ervaringen en koppelden die aan een fotoreeks van fotograaf Giovanni Flagel. Het resultaat lag in Huize Zonnelied op tafel: ‘De Gazette van Oud Geweld & Jonge Dozen’. Met naar goed gewoonte gevolgd door koffie en een stuk taart. (EG)