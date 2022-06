Mojra (12) is Kinderkrak van Oostende

Mojra Meyns is op 29 maart twaalf jaar geworden. Ze is de jongste dochter van Sabrina Vandewinckel en Niels Meyns. Mojra volgt les in het zesde leerjaar van Go! Basisschool de Morootjes, op de Vuurtorenwijk in Oostende. Juf Michèle Symoens heeft Mojra voorgedragen als Kinderkrak van Oostende. “Ze is een uitzonderlijke leerlinge, altijd aandachtig, respectvol, hulpvaardig voor de anderen en geïnteresseerd in alles. Ze kan het getal pi zelfs benoemen tot meer dan 60 cijfers na de komma.”

“Volgend schooljaar ga ik naar de Middenschool in Bredene”, vertelt Mojra. “Ik heb meestal goede punten voor alle vakken en ik zou nu nog niet kunnen zeggen wat ik later ga studeren. Ik heb op 14 maart met de klas deelgenomen aan het pi-examen. We kregen een blaadje mee van de juf, met alle cijfers van het getal pi na de komma. Na een weekend studeren en memoriseren, moesten we zoveel mogelijk cijfers uit het hoofd opschrijven. Ik heb er zestig genoteerd. Ik kan goed overweg met wiskunde, cijfers en creatief denken. Taal, spelling en schrijven liggen me iets minder. Daarom kies ik later misschien iets in de informatica. Ik ben nogal gepassioneerd bezig met computergames zoals bijvoorbeeld Minecraft. Met mijn vriendinnen trek ik er soms op uit met de fiets en dan blijven we praten op speelpleintjes. Ik hou ook van zwemmen, muziek en koken.”

