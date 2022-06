Mohamed (9) is Kinderkrak in Avelgem

Mohamed Sahli is negen en al twee jaar model.

“Ik ben begonnen toen ik zeven jaar was. Mijn papa zei dat ik dat leuk zou vinden. Maar ik wilde dat eigenlijk niet. Ik wilde niet altijd voor de lens staan en er mooi uitzien. De eerste keren waren niet leuk. Ik was op het einde van de dag altijd zo moe, en het duurde allemaal zo lang, en ik moest van alles doen. Nu vind ik het al veel leuker. Ik amuseer me tijdens de fotoshoots en leer veel mensen kennen. Het is een echte eer om dit te mogen doen!”

“Ik ben vooral model voor reclames, maar mijn papa zou het leuk vinden als ik eens in een film zou kunnen meespelen. Ik ook. Op het witte doek, dat zou fantastisch zijn. Ik heb wel al een klein rolletje mogen spelen in ‘Grond’ (fictiereeks van de Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, red.). Dat was heel leuk. Wat zou dat niet zijn als je een grotere rol zou krijgen!”

“Ik heb de wedstrijd ‘Top Model Belgium Kids’ gewonnen. Daardoor mocht ik onlangs voor een week naar de Dominicaanse Republiek. Dat was een ervaring om nooit te vergeten! Ik heb er veel geleerd, maar ook gewoon gedaan waar ik zelf blij van word. Ik ben eerder al eens naar Tenerife gemogen met de organisatie, en dat was ook een fantastische beleving! Ik hoop dat ik dit nog eens ga kunnen doen.” (ML)

