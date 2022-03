Mobiele speelpleinwerking Mobspel krijgt unieke jingle

Tijdens de schoolvakanties trekt Mobspel, de mobiele speelpleinwerking er weer opuit. Elke weekdag van 13 uur tot 15.30 uur en van 16 uur tot 18.30 uur zal men de enthousiaste animatoren terugvinden ergens op een pleintje in Menen, Lauwe én Rekkem.

De Mobspel-bezielers zullen als vanouds, rondtrekkend op hun bakfiets, tijdens de paas- en zomervakantie de kinderen welkom heten in hun eigen vertrouwde omgeving. Ieder kind van 6 tot 12 jaar is meer dan welkom om te komen spelen, sporten, zingen, dansen, knutselen, en zo veel meer en dit allemaal gratis.

Herkenbaar deuntje

“Wij spelen met iedereen die we op het plein ontmoeten. Je kan gelijk wanneer aansluiten en weggaan wanneer je wil”, zegt jeugdanimator Silina Verhaeghe.

Dit jaar zal Mobspel ook heel herkenbaar zijn dankzij een eigen jingle die steeds te horen zal zijn wanneer de werking op een pleintje arriveert. “We hebben vandaag onze eigen unieke Mobspel-jingle die we kunnen laten weerklinken telkens als we in de buurt zijn voor onze animatiedag.”

“Deze zeer geslaagde jingle werd gecomponeerd door lokale muzikant Nicolas Verhaeghe, waarvoor onze grote dank”, vertelt schepen van Jeugd Kasper Vandecasteele.

Geschenkje voor dochter

“Het was een interessante uitdaging om een herkenbaar en wederkerend deuntje te componeren dat ook nog héél kort, maar efficiënt moest zijn. Het was ook nog een leuk geschenkje aan mijn dochter Silina”, lacht Nicolas.

“We streven naar een veilige en onvergetelijke spelnamiddag op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Mobspel wil alle kinderen in Menen de kans geven op een toffe spelnamiddag”, besluit Silina. (NVM)