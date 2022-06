Mirthe (12) is Kinderkrak in Blankenberge

Lions Club Blankenberge riep onlangs de winnaars uit van de Vredesposterwedstrijd voor kinderen van 11 tot 13 jaar. De hoofdwinnaar was Mirthe Strubbe (12) uit klas 6A van de basisschool Sint-Jozef Sint-Pieter.

“Haar tekening was een zeer creatieve en duidelijke weergave van de boodschap Samen voor een betere wereld. Hierbij weerspiegelde Mirthe ook duidelijk dat samen multicultureel gezien dient te worden. Los van huidskleur, cultuur of overtuiging”, klonk het bij de jury. Zo’n 340 Blankenbergse leerlingen namen aan de wedstrijd deel. Mirthe mag nu door naar de volgende ronde, want de Vredesposter is een internationale wedstrijd.

Ontzettend creatief

“Maar die internationale inzendingen zijn altijd zo mooi, ik verwacht dus zeker niet nog eens te winnen, hoor”, glimlacht de bescheiden Blankenbergse. Voor juf Eline verdient Mirthe dat wel. “Mirthe is ontzettend creatief, en niet alleen met potlood en papier. Ze volgt ook dansles, speelt toneel en gitaar”, klinkt het. Haar vredesposter was vooral symbolisch. “Ik tekende de maan en de zon, die elkaar bij de hand nemen. Ik wilde weergeven dat je, hoe verschillend je ook mag zijn, toch nog altijd kunt overeenkomen. De zon en de maan zijn tenslotte ook twee tegengestelden.” (WK)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks