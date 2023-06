Minne-Lucia (14) is Kinderkrak in Gistel

De wijkraad Gistel Centrum, een van de vijf advies- en overlegorganen in de stad, schreef een tekenwedstrijd uit om met een eigen logo uit te pakken. Het winnende ontwerp kwam van de hand van Minne-Lucia Cazaux – of kortweg Minne voor de vrienden – en haalde ook de media. “Ik ben graag creatief bezig en vond het een leuke uitdaging. Ik had niet gedacht dat ik zou winnen, maar hoopte stiekem van wel”, zegt de studente moderne wetenschappen aan het SIGO. “De tekening valt op door een cirkel van gekleurde ‘ventjes’, hand in hand. Hiermee wil ik verbondenheid uitstralen. En met de verschillende kleuren wil ik aantonen dat iedereen welkom is. Ik hield ook rekening met het gebruik van het logo op sociale media. Zo past een kleurrijke cirkel als profielfoto bijvoorbeeld goed bij het medium Instagram, waar profielfoto’s in een cirkel worden weergegeven.” Los van de tekenwedstrijd grijpen ze thuis graag naar potloden en stiften. “Ik teken heel erg graag, zeker in m’n vrije tijd. Het gebeurt dat we ’s avonds met mijn zus, broer en papa samen tekenen in de woonkamer. Ook in fotografie ben ik geïnteresseerd. Verder nam ik ook deel aan het participatiemoment over het nieuwe skatepark”, klinkt het. (TVA)

