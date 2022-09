Minicrèche ’t Pimpeloentje in Menen viert 20-jarig bestaan

Minicrèche ’t Pimpeloentje in de Ieperstraat in Menen bestaat 20 jaar en dat werd gevierd met een groot feest. “We willen iedereen zien genieten: daar doen we het voor. En ook omdat we graag een feestje geven”, zeggen uitbaatsters Imelie Standaert (36) en Bénédicte Maricou (37).

Bénédicte en Imelie van ’t Pimpeloentje maakten er in landhuis Artois in Geluwe een onvergetelijk kinderfeest van met een springkasteel, een draaimolen, eendjes vissen, glittertattoos en schmink. Wafels, ijscrème en snoepjes maakten het kinderfestijn compleet.

“Het organiseren van zo’n feest brengt een pak stress met zich mee. Maar achteraf hebben we daar dubbel zoveel voldoening van. We houden van een feestje en van het sociaal contact. Zoveel mensen zijn er na al die jaren graag nog eens bij. Ouders horen hun kindjes vertellen over hun vriendjes in de opvang, maar weten vaak niet over wie het gaat. Hier kunnen ze die kindjes eindelijk zien en kunnen ze andere ouders ontmoeten. We denken dat er de komende dagen hierover nog vaak zal nagepraat worden in de opvang.”

Vijftig van de aanwezige kinderen op het feest verblijven of verbleven ooit in minicréche ’t Pimpeloentje. Met als jongste de 2,5 maanden oude Vieve en als oudste de 20-jarige Fleur. Zij is de dochter van Nathalie Vancalbergh, die 20 jaar geleden ’t Pimpeloentje in de Ieperstraat in Menen opstartte.

“Mijn dochter Fleur was inderdaad één van de eersten in de crèche. Bénédicte begon destijds bij mij als stagiaire en Imelie als jobstudent. Toen Bénédicte samen met mijn broer een muur moest schilderen, sloeg de vonk over en werd ze mijn schoonzus. Zelf ben ik 15 jaar geleden gestopt. Maar sinds vier jaar werk ik opnieuw met kinderen, ditmaal in de binnenspeeltuin Huppel-De-Pup”, aldus Nathalie.

Positieve verhalen

Samen met hun medewerkers Jana en Imke ontfermen Imelie en Bénédicte zich elke dag over 22 kinderen tussen 0 en 2,5 jaar oud. “We vangen kindjes op uit Menen, Wevelgem, Beselare en zelfs eentje uit Boezinge. Want overal is er plaats te kort. Bij ons komt er pas in september 2024 weer een plaatsje vrij.”

“We runnen de minicrèche met passie en overgave, met veel geduld en met nog veel meer liefde. We willen de kindjes gelukkig zien en de ouders tevreden. We vinden het jammer dat kinderdagverblijven nu alleen maar negatief in het nieuws komen, terwijl er oneindig meer positieve verhalen te vertellen zijn. We werken gráág met kinderen, daar draait het allemaal om”, besluiten Bénédicte en Imelie. (Carlos Berghman)