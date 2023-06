Milan (16) is Kinderkrak in Ingelmunster

Milan is de zoon van Dieter Wulbrecht uit de Kortrijkstraat en Joke Dewyn. Hij is de broer van Jana. Hij volgt de richting houtbewerking in het VTI in Izegem. In zijn vrije tijd gaat hij graag hengelen. Hij voetbalt bij de U21 van Hulste Sport en is een hevige supporter van Zulte-Waregem, zelfs na de degradatie. Milan is ook scheidsrechter in vierde provinciale. In het voorbije seizoen floot hij 53 officiële wedstrijden en met de oefenwedstrijden erbij in totaal een 70-tal. Hij hoopt als scheidsrechter zo hoog mogelijk te geraken. Als 24-jarige mag je zelfs al in eerste klasse een wedstrijd fluiten. Dat hoopt Milan te bereiken. “Het begon allemaal in de jeugdreeksen van Meulebeke waar ik voetbalde en even later ook m’n eerste tornooi mocht fluiten. Dit sprak mij aan en dus besloot ik dat verder te doen. Ik was ook jeugdscheidsrechter bij KOG Stasegem en zelfs bij de elite U8 en U10, nu de U18 en U21 van KV Kortrijk. Pas op de leeftijd van 15 jaar kon ik officieel worden aangesteld als scheidsrechter. Nu fluit ik in vierde provinciale en ook nog wel eens jeugdreeksen of op andere voetbalwedstrijden. Ik ben heel alert, focus mij altijd op het spel en luister niet naar de reacties van de toeschouwers. Of ik al bedreigingen kreeg? Jawel, maar daar trek ik mij niets van aan. Ik fluit objectief. Wat de mensen dus zeggen of roepen, gaat het ene oor in en het andere weer uit.” (PADI)

