Milan (13) en Melodie (10) zijn Kinderkrak in Oostende

Sofie Lemmens (44) is gehuwd met Johnny Deley (74), een ex-IJslandvaarder die na een werkongeval op zee met een zware handicap in Gottschalck verblijft. Sofie woont in Oostende en staat er alleen voor om drie kinderen met autisme op te voeden. Ze krijgt hulp van dochter Merel (22) en van haar ma.

“Mijn drie jongste kinderen Melvin (15), Milan (13) en Melodie (10) hebben autisme, zijn heel druk en kunnen bij nieuwe omstandigheden heel raar uit de hoek komen. Die onzichtbare beperking voor de buitenwereld maakt het hen soms lastig. Wanneer ik met hen op pad ben, zijn ze voor iedereen lief en vriendelijk, maar toch worden ze altijd scheef bekeken. Ze denken en handelen ‘in hokskes’.”

Tijdens de week verblijft Melvin op internaat in Rozenkrans Koksijde, Milan en Melodie zijn dan in Sint-Idesbald in Roeselare. “Milan en Melodie maken elke week verre verplaatsingen naar Roeselare. Ze volgen daar aangepast onderwijs en kunnen goed rekenen en lezen. Milan houdt van gamen, dieren en de natuur. Hij volgt de afdeling tuinbouw. Ook Melodie houdt veel van dieren. Elk weekend trek ik eropuit met de kinderen. Stilzitten is niets voor hen. Maar in ben er trots op hoe ze ermee omgaan.”

