Milan (10) is Kinderkrak in Roeselare

Milan Yep bewijst al langer dan vandaag dat dansen niet enkel voor meisjes is. De 10-jarige danser zette zijn eerste danspasjes al in de kleuterschool en heeft sindsdien niet meer stilgezeten. “Ik begon toen ik vier was met kleuterdans en mijn ouders namen mij toen ook al mee naar danskampjes”, vertelt hij. Milan groeide op met dans, want mama Ineke Vandevyvere en papa Justin Yep geven beiden dansles in hun eigen dansschool Ndigo. “Het is moeilijk om bij te houden hoeveel uurtjes per week ik dans”, lacht Milan. “Ik dans 10 uur per week in Ndigo, maar ik zit nooit stil. Ik dans in de badkamer, in de tuin en op school.” Milan won al verscheidene competities, waaronder in april de Dance Awards in Barcelona. Hij is vastbesloten om andere jongens te inspireren met dansen. “Ik zou heel graag willen duodansen, maar dat kan momenteel niet omdat er geen jongensdansers zijn waarmee ik dat kan doen”, zegt Milan. “Ik wil andere jongens aanmoedigen om net zoals ik te gaan dansen.” In de zomervakantie verlaat Milan heel even Roeselare om naar Londen te gaan en een van zijn dromen waar te maken. “Ik ben toegelaten aan de prestigieuze Royal Ballet School in Londen om daar een zomercursus te volgen. Ik verblijf daar vijf dagen op internaat en dat is toch wel spannend”, geeft Milan toe. “Mijn mama en papa gaan wel mee, maar verblijven in een ander hotelletje.” (MC)

