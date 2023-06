Miep (11) is Kinderkrak in Veurne

Miep Cattoor (11 jaar) zit in het vijfde leerjaar van VBS De Droomvlieger. Op school en in haar omgeving kennen ze haar als een vrolijk, opgewekt, sociaal geëngageerd meisje met vooral een groot, warm hart. Dat blijkt uit hoe ze voor haar mama Annelies zorgt.

“Mama heeft MS en haar benen werken niet meer zo goed”, legt Miep uit. “Dan vind ik het maar normaal dat ik thuis zo veel mogelijk mee de handen uit de mouwen steek. Zoals de vaatwasmachine vullen en de vaat er weer uithalen, de was uit de wasmachine halen en ophangen, of samen met mijn jongere zusje Suus een handje toesteken met de rolstoel van mama.”

Niet alleen thuis en op school doet Miep haar best. Dat doet ze ook in Dance Studio OCHO waar ze zich een echte doorzetter toont om haar danstalent verder te ontwikkelen. “Daar volg ik ‘clipdance’ en dat vind ik heel leuk”, legt Miep uit. “Het is een combinatie van gemengde stijlen, met elementen uit hiphop en streetdance, zoals je dikwijls in videoclips ziet. Stiekem droom ik er wel van om later iets meer te doen rond dansen, maar ik besef ook dat zoiets zwaar is. Na de lagere school wil ik graag naar het College van Veurne, net zoals vele vriendinnetjes. Vriendschap en goede vrienden in het leven vind ik belangrijk!” (MVO)