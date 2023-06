Micha (15) is Kinderkrak van Damme

De 15-jarige Micha Van de Wiel Novinchanova uit Moerkerke, die via zijn moeder Russische roots heeft, toonde zich de voorbije jaren bijzonder bedreven in het hiphop dansen. Samen met zijn danspartner Silke Vermeersch domineert hij zelfs in de categorie hiphop duo. Micha werd in april Vlaams kampioen in deze categorie en in mei zelfs Belgisch kampioen. In mei vorig jaar werd Micha, die de opleiding woord-kunst-drama volgt aan de Kunstacademie in Brugge, ook al derde op de European Championships Hip Hop Unite. “Je kan hiphop dansen zeker zien als een sport en zelfs een snel groeiende sport”, zegt Micha’s vader Tim Van de Wiel. “Het is jammer genoeg wel nog een dure sport als je lidgelden voor dansscholen, en de prijzen voor choreografie, kleding, inschrijvingsgeld voor tornooien en het inkomgeld voor ouders en andere supporters rekent.” Micha is er op zijn zesde al mee begonnen toen hij voor de spiegel stond te dansen met als voorbeeld enkele hiphop-videoclips. “Mijn broer heeft me toen gefilmd en toen mijn mama die filmpjes zag, besloot ze voor mij op zoek te gaan naar een dansschool”, vertelt Micha. “Zo ben ik dan bij Hypnosis Dance Academy terechtgekomen. Het is ook daar dat ik mijn danspartner, Silke, heb leren kennen. Ik weet nog niet zeker of ik er later ook mijn beroep van wil maken. Maar het dansen geeft me een groot gevoel van vrijheid.” (PDV)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023