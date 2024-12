“Meteen mijn schoentje buitenengezet toen ik hoorde dat hij langskwam”: Sint brengt bezoek aan kinderafdeling AZ Groeninge

Het was een bijzondere dag in ziekenhuis AZ Groeninge, want niemand minder dan Sinterklaas zelf kwam op bezoek op de kinderafdeling. Met zijn grote boek en kar vol cadeautjes bezorgde de goedheiligman de jongste patiënten een onvergetelijke namiddag. Samen met Piet en Miet – en uiteraard zakjes vol snoep en chocolade – bracht hij een vleugje magie en warmte in het ziekenhuis. Een welkome afleiding voor kinderen die in deze tijd van het jaar waarschijnlijk liever thuis waren.

Het hartverwarmende bezoek van de Sint aan de kinderafdeling van AZ Groeninge is een traditie die laat zien hoe belangrijk het is om lichtpuntjes te creëren in uitdagende omstandigheden. Voor het eerst sinds corona waren Zwarte Piet en Zwarte Miet er terug bij. “We zijn heel blij dat we dit mogen doen”, zegt Sinterklaas. “Het is heel uniek om in een ziekenhuis op bezoek te komen. Het leukste dat er bestaat in het leven is andere mensen gelukkig maken, en al zeker zieke kinderen. We zijn heel vereerd dat we dit mogen doen.”

Schoentje buitengezet

De eerste stop voor de Sint en zijn pieten was bij Alona Breuls (12). Begin september kreeg ze voor het eerst een psychogene pseudo-epileptische aanval. “Toen wisten we nog niet wat het was. Ze dachten aan stress, maar vorige maand gebeurde het opnieuw, net als gisteren. “Ik weet nog niet hoelang ik hier moet blijven. Waarschijnlijk kan ik deze week naar huis.” Alona kon gelukkig wel uitkijken naar het bezoek van de Sint. “Normaal zie ik hem op school, ik had niet verwacht dat hij naar hier zou komen. Ik ben sowieso blij als er bezoek is, en al zeker van Sinterklaas! Ik vond het wel spannend, ook al weet ik het geheim. Toen ik deze ochtend hoorde dat hij zou langskomen, heb ik mijn schoentje buitengezet, want ik eet heel graag chocolade en snoep. Ik maakte ook direct een tekening met daarop een schoen met wortel, snoepjes en een paard. Ik zei hem dat ik dankbaar was dat hij naar zieke kindjes komt.”

“Bezoek doorbreekt de sleur van constant op de kamer te zitten”

Alona moet haar verlanglijstje nog maken, maar van de Sint kreeg ze alvast het boek ‘Het ongelooflijk enge voorval in Bizarria’. Ook mama Annelies Vandoorne (42) was tevreden met het bezoek. “Het is een positieve ervaring om de sleur van hier constant in de kamer te zitten wat te doorbreken. We vieren Sinterklaas elk jaar bij ons thuis. Onze kinderen krijgen al veel, maar het is een traditie die we graag behouden, hoe groot of hoe klein ook. Mijn ouders doen het ook nog steeds voor mij (lacht). Normaal gingen we woensdag naar oma en opa voor klaaskoeken en chocomelk, maar dat moeten we nu even uitstellen.”

Gedachten verzetten

De volgende aan de beurt was Niene D’hondt (10). Zij moest dinsdag terugkeren naar het ziekenhuis omdat ze na een opname vorige week voor haar darmen nog niet helemaal hersteld is. “Dat vond ik niet zo leuk. Toen ze daarnet vroegen of de Sint mocht langskomen, zei ik natuurlijk ja. Dat had ik niet verwacht. Ik kreeg van Cindy een tekening om in te kleuren. Ik knutsel en kleur graag.” Van de Sint kreeg Niene de Steffi Love Bath Fun. “Ik ben wel blij, maar eigenlijk speel ik niet met poppen”, glimlacht Niene bedeesd.

“Vrijdagnacht komt Sinterklaas nog eens langs bij ons thuis. Ik heb een kar gevraagd om al mijn knutselgerief op te organiseren.” Papa Adriaan (40) moest even ontwaken uit een dutje toen het hoog bezoek de kamer binnenkwam. “Het is een leuke verrassing. We hadden niet verwacht dat we vandaag hier gingen terug zijn. Het bezoek van de Sint zorgt even voor afleiding, ook voor Niene. Ik ben thuis nog niet om gerief kunnen gaan, dus nu kon ze even haar gedachten verzetten.”

Voorbereidingen

In aanloop naar Sinterklaas op de kinderafdeling is er achter de schermen heel wat werk verzet. Spelbegeleider Cindy Vandenbroucke vertelt enthousiast over de voorbereidingen. “We versieren de gangen om alles in een feestelijke sfeer te brengen. Tot op de laatste minuut kijken we of er nog nieuwe opnames zijn en voorzien nog een cadeautje afgestemd op de leeftijd en interesses van elk kind.”

Afwisseling

De komst van Sinterklaas brengt een welkome afwisseling in de dagelijkse routine op de kinderafdeling. “Het is eens iets anders dan wat wij normaal voorzien. Veel van deze kinderen hebben al genoeg te verduren. Een ziekenhuisomgeving kan soms eng zijn, zeker door de schorten en de medische handelingen. Maar op zo’n dag kunnen ze die zorgen even vergeten. Als spelbegeleider ga ik mee zodat de kinderen zich vertrouwd voelen. De reacties van de kinderen maken het allemaal meer dan de moeite waard. Ook wij genieten ervan. Iedereen ziet de Sint graag. Elk jaar krijgt het personeel wat chocola en mandarijnen. Op 6 december wordt het middagmaal van de kinderen extra feestelijk afgesloten met een grote speculaaskoek als dessert.”