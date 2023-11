Met de ‘Sinterkluis’ kunnen alle brave kinderen hun brief of tekening naar Sinterklaas sturen

Op 22 en 23 november stond de ‘Sinterkluis’ in het treinstation van Brugge. De Sinterkluis is een mooie versierde pakjesautomaat van B-Post.

Alle kinderen – jong en ouder – kunnen een brief, tekening of knutselwerkje voor de Goedheiligman in de Sinterkluis komen steken en krijgen dan onmiddellijk antwoord, in de vorm van een video rechtstreeks vanuit het bureau van de Sint. Bovendien krijgen ze zelfs ook meteen al een cadeautje dat ze uit een van de kluisjes kunnen halen.

Ook leerkrachten van de derde kleuterklas en de eerste drie jaren van de lagere school kunnen samen met hun leerlingen een brief naar de Sint schrijven en kunstwerkjes toevoegen. Zij krijgen dan een antwoord in de klas.