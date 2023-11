Meisjes- en jongenschiro vieren samen Christus Koning

In het weekend vieren de chiromeisjes Ilse en de chirojongens Sint-Nico het traditionele Christus Koningfeest. “Voor alle chiroleden is dat een plezierig weekend vol vriendschap, waarin ook de samenwerking tussen de chiromeisjes en -jongens benadrukt wordt”, zegt Ayla Devos van de leiding Ilse.

Christus Koning wordt bij de Chiro gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de week vóór de advent. Op Christus Koning is Christus niet een koning van een land, maar een leider en herder die zorgt voor zijn mensen. Net zoals de Chiro aandacht heeft voor de medemens. Ayla Devos (18) studeert toegepaste psychologie aan hogeschool Vives in Kortrijk. Ze is samen met Sarah Delrue hoofdleiding bij Chiro Ilse. “Christus Koning is een plezierig weekend vol vriendschap”, zegt Ayla. “Ook aan de samenwerking tussen jongens en meisjes wordt veel belang gehecht.”

Misviering

Het Christus Koningweekend begint op zaterdag 25 november om 17 uur in de parochiekerk Sint-Blasius. “De meisjes vertrekken om 16 uur, samen met de jongens aan hun chirolokaal in de Pastoor De Beirstraat, naar de kerk. We zingen er tijdens de viering allerlei chiroliedjes. Daar wordt ook de nieuwe leiding officieel aangesteld. Dit jaar zijn dat Sarah Delrue, Lani Desplenter, Yelena Desmet, Noor Vanwijnsberghe, Bieke Parmentier, Ayla Devos en Julia Dedeurwaerder. Bij de jongenschiro zijn er geen aangestelden omdat ze twee jaar aspi hadden.”

Na de misviering gaan alle chiroleden naar het jongenslokaal in de Pastoor De Beirstraat. “Daar zorgt de aangestelde leiding ervoor dat de kinderen een drankje krijgen en om 19 uur volgt er een receptie voor leiding, oud-leiding van één jaar geleden, ouders en gemeentebestuur. Nadien is er nog een etentje voor de leiding. Op zondag 26 november zijn er in de namiddag gezamenlijke activiteiten voor jongens en meisjes van Sint-Nico en Ilse, met als vieruurtje klaaskoeken en warme chocomelk.”