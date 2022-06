Mauro (13) is Kinderkrak in Ingelmunster

Het palmares van de 13-jarige Mauro Druwel uit de Nachtegaalstraat is al heel groot. Niet als goede voetballer of uitmuntende wielrenner, maar wel als uitvinder.

“Begin 2021 won ik de jeugdtrofee op het Gala van Ingelmunster. Dit naar aanleiding van mijn uitvindingen Ami:go, een robot die uitrekent of je genoeg water per dag drinkt, en Coderstorm to the rescue, een robot die toiletpapier brengt als je zonder valt. Tijdens corona maakte ik de LockDownLamp en de SchoolAbsenceApp voor Prizma Middenschool Ingelmunster, waar ik les volg. In april 2021 was ik te gast bij Gert en James, nu in de Cooke&Verhulstshow. In juni 2021 hield de MNM Marathonradio een tussenstop in Ingelmunster, waar ik mijn SchoolAbsenceApp voorstelde”

Anderen helpen

“Vorige zomer werd ik ambassadeur van Whadda, een ‘premium maker brand’ van Velleman dat elektronicaprojecten maakt voor (jonge) makers. In januari was ik als jonge spreker te gast op de ‘Annual gathering of Belgium’s digital leaders’ van Cionet. Deze opsomming is niet volledig”, glimlacht Mauro, de enige zoon van Leander en Sophie. “Met mijn uitvindingen heb ik maar één doel: andere mensen helpen.”

