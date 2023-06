Mauro (12) is Kinderkrak in Deerlijk

Acteren, schitteren in films, zelf producties regisseren… Het is altijd een droom geweest van Mauro Degroote. En na een lange voorbereidings- en selectieweg te hebben afgelegd, werd die droom ook werkelijkheid. Hij mocht de hoofdrol spelen als Charlie Bucket in het familiespektakel Charlie and the Chocolate Factory. “Op een podium staan heb ik altijd graag gedaan”, stelt de eerstejaars van de secundaire Freinetschool ’t Vier in Kortrijk. Samen met papa Geoffrey Degroote, mama Dagmar Lefevre en jongere zus Emilia woont hij in de De Taeyelaan. “Er waren zowat tweeduizend kandidaten voor de bekende musical gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Dat ik uiteindelijk met twee andere kandidaten werd gekozen voor de hoofdrol – we speelden afwisselend door de wet op de kinderarbeid – was uiteraard fantastisch. Plankenkoorts heb ik niet echt. Het was een enorme ervaring op het publiek mee te nemen in de knotsgekke wereld van Willy Wonka.”

Voor zijn prestatie kreeg Mauro de individuele cultuurtrofee van de gemeente Deerlijk. In het najaar mag hij de rol van Tiny Tim vertolken in de Vlaamse versie van A Christmas Carol en hij mag ook meespelen in Marie-Antoinette, het grote musicalspektakel van Historalia Productions in het kasteeldomein Wijnendale in Torhout. (DRD)

