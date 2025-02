Mauro (11) mag op stage bij burgemeester Jan de Keyser: “Dit belooft voor de toekomst”

“Later als je groot bent, wat wil je dan worden?” Het is een vraag die onze reporters dikwijls stellen aan kleuters van de derde kleuterklas, maar voor de leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool De Vaart uit Moerbrugge bij Oostkamp werd hun keuze voor later toch wat meer werkelijkheid. Zo wil Mauro Gistelinck later burgemeester worden.

Mauro Gistelinck (11) uit de Zuidstraat in Waardamme kreeg op vrijdag 31 januari de kans om een halve dag mee te lopen met burgemeester Jan de Keyser. Hij mocht met alle diensten in Oostcampus kennismaken en zich voorstellen, een gesprek met een bewoner mee volgen en een vergadering bijwonen met de dienst communicatie over het gemeentelijk informatieblad De Merel. Mauro kreeg ook de kans om samen met schepen beheer publieke ruimte Delphine Roels de laarzen aan te trekken en een werf in de Molenstraat te gaan inspecteren. Kort voor de middag werd hij samen met de burgemeester verwacht op de persconferentie bij TE Connectivity.

Omdat een schoolopleiding om burgemeester te worden niet bestaat is Mauro van plan om volgend schooljaar Latijn te gaan studeren in het Sint-Lodewijkscollege en later ingenieur te worden.

Leuke voormiddag

“Het was een zeer leuke voormiddag. Ik heb op zeer korte tijd kunnen zien wat een burgemeester allemaal moet doen. Burgemeester zijn lijkt me leuk omdat je met veel mensen kan praten, maar ook veel nieuwe dingen kunt doen in de gemeente zoals nieuwe fietspaden en straten aanleggen. Dat heb ik gezien in de nieuwe wijk De Wastine, waar ik op bezoek ben geweest”, vertelt Mauro, die voor school nu wel nog een opstel moet schrijven over zijn stage bij de burgemeester.

“Dankjewel, Mauro, voor je enthousiasme en gedrevenheid. Als dit een voorsmaakje is van de toekomst, dan kennen we misschien over een paar decennia al de nieuwe burgemeester van Oostkamp”, zei burgemeester Jan de Keyser fier bij het afscheid.