Mauritz (14) is Kinderkrak van Ieper

Elk jaar gaat het gezin van Mauritz op vakantie naar een camping in Hotton, in de Ardennen. Vorig jaar was er van een vakantiegevoel geen sprake. Na de zware overstromingen besloot het gezin om de ravage te helpen opruimen. Ook Mauritz hielp drie weken lang mee.

Mauritz (14) Houtekier is de zoon van Renzo Houtekier en Tina Deschepper uit de Tiendelaan in Ieper. Marlieke (9) is zijn zus. Maurits zit in het tweede jaar Verzorging in Immaculata Ieper.

“Vooral met puin ruimen, kijken wat er kon gerecupereerd worden en dan alles in containers dumpen. Meestal was dat van 7 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds”, vertelt hij. “Na drie weken hadden we 500 containers gevuld. De schade was enorm. Een aantal caravans waren door de stromingen honderden meters ver gesleurd. Ook onze stacaravan had schade.”

“Het was zwaar, maar ook leuk. De uitbaters zijn toffe mensen en ze waren heel dankbaar. Ik was de jongste van de bende helpers. Op een bepaald moment kwam de burgemeester van Hotton op bezoek. Hij vroeg aan de uitbaters of ze al veel hulp gekregen hadden van de gemeente. Toen wezen ze naar mij en zeiden ze: dat jongetje van 13 jaar heeft al meer gedaan dan de overheid. Dan voelde ik me wel trots. Ondertussen zijn we al twee of drie keer teruggegaan. Deze zomer ook. Veel werk is er niet meer, maar het is leuk om iedereen terug te zien.” (TOGH)

