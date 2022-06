Maurice (10) is Kinderkrak in Jabbeke

Wie in Varsenare op zoek gaat naar een ‘bolleboos’ komt ongetwijfeld terecht bij de tienjarige Maurice Haspeslagh. Overdag zit hij in het vijfde leerjaar van basisschool De Wassenaard.

Maurice heeft regelmatig extra uitdagingen nodig en om deze reden is hij ook vaak terug te vinden in de kangoeroeklas van de school. Zijn vrije tijd vult hij met heel wat hobby’s: tennis, atletiek, voetbal, drummen, muziekschool, KSA …

Onlangs nam hij deel aan een digitale Kangoeroewedstrijd. Dat is een wereldwijde reken-, denk- en puzzelwedstrijd, waarvoor bijna 10.000 Vlaamse jongens en meisjes zich inschreven. De score die Maurice behaalde was ver boven het gemiddelde van zijn leeftijdsgroep. “Toch ben ik niet echt tevreden met mijn score”, vertelt Maurice. “Ik heb enkele fouten gemaakt, die ik best had kunnen vermijden. Ik hou van uitdagingen en moeilijke opdrachten. Dat verplicht me om goed na te denken en aandachtig te zijn. Wiskunde doe ik het liefst, maar ook andere leervakken vind ik best leuk. Na het zesde leerjaar wil ik naar het Sint-Lodewijkscollege gaan, want daar ligt de lat hoog en dat vind ik best oké.”

Maurice heeft amper vrije tijd, maar dat vindt hij niet vervelend. “Ik ben een bezige bij en ik verveel me niet graag. Als ik mijn leukste hobby moet kiezen, twijfel ik niet lang. Ik voetbal heel graag en ben een grote supporter van Kevin De Bruyne.” (PDC)

