Matts (9) en Maere (7) zijn Kinderkrak in Ledegem

Ze zijn nog piepjong, maar werden vorig jaar toch al bekroond met de Ledegemse sporttrofee. Matts en Maere Vermaut uit Sint-Eloois-Winkel toonden de voorbije jaren dat ze al heel wat in petto hebben.

Beiden kroonden zich al tot provinciaal loopkampioen. “Maar door de coronacrisis is het lopen even stilgevallen. De voorbije maanden speelde ik vooral voetbal en basketbal. Die twee hobby’s in combinatie met de KSA maken het al heel druk. Ik probeer de twee sporten wat af te wisselen”, aldus Matts. Zijn zus Maere doet aan competitieturnen in Lendelede en danst ook. “We hebben heel wat energie en kunnen die kwijt in het sporten”, aldus Maere.

Turnwedstrijd

Ze kijkt enorm uit naar 4 juni, wanneer er een belangrijke turnwedstrijd op de agenda staat. “We zijn beiden erg gedreven. Het sporten hebben we eigenlijk mee van onze ouders. Onze papa speelt nog steeds basket. Mama danst en heeft ook nog veel gelopen.” Momenteel zijn de vele trainingen en sportevenementen nog altijd goed combineerbaar, maar de ouders van Matts en Maere beseffen maar al te goed dat hun kinderen in de toekomst zullen moeten kiezen uit de sporten die ze beoefenen. “Voorlopig willen we zoveel mogelijk combineren.”