Matto (11) is Kinderkrak van Avelgem

Matto Vertongen uit Avelgem kreeg het motorcrossen met de paplepel ingegeven. De 11-jarige waaghals werd vorig jaar Belgisch Kampioen bij de nieuwelingen 65CC. Dit jaar neemt hij voor het eerst deel aan het EK waar hij veel ervaring opdoet. “Ook mijn papa en opa waren door de motorcrossmicrobe gebeten”, zegt de leerling uit het vijfde leerjaar Basisschool De Toekomst in Avelgem. “Ik begon met competitie op mijn zesde. Vorig jaar beleefde ik een topjaar. Ik werd Belgisch Kampioen waarvan ik acht van de tien manches won. Dit jaar focus ik mij op het Europees Kampioenschap. De stap van het BK naar het EK is wel groot. Ik nam al deel in Duitsland, Denemarken en Slowakije en Lommel. Bij de eerste twee had ik motorpech, in Lommel werd ik 19de. Op 24 en 25 juni staat Axel in Nederland op de kalender. Momenteel train ik een keer per week op de moto en op maandag is er conditietraining en in het weekend dan wedstrijd. Mijn opa is mijn onderhoudsmecanicien en mijn papa en mama zorgen voor de centen op alles te bekostigen. (lacht) Daar ben ik heel dankbaar voor. Ze zorgen er ook voor dat ik op mijn trainingen geraak. Ook mijn kleine broer Castor (7) is verknocht aan de sport. Hij rijdt al wedstrijden, al moet hij er af en toe eentje skippen als ik aan zet ben.” (ELD)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023