Matteo (15) is Kinderkrak in Koekelare

Zo vader, zo zoon, zegt het spreekwoord. Een mooiere omschrijving voor Kinderkrak 2023 Matteo Toortelboom kunnen we niet bedenken. Ook al is de weg nog lang voor deze jonge kerel die ook een begenadigd voetballer blijkt te zijn, maar voor het wielrennen heeft gekozen, net als zijn pa en zijn oudere broer Robbe (18). Ten huize van de familie Frederik Toortelboom en Valerie Vanbleu, wonende in de Beloftestraat, is het allemaal wielrennen wat de klok slaat. Papa Frederik heeft in 32 wielerseizoenen, al een palmares bijeen gefietst, waar velen alleen maar van kunnen dromen. En ook zoon Robbe doet het niet onaardig en maakt serieuze sprongen voorwaarts. En nu ook Matteo de voetbalschoenen aan de haak heeft gehangen en zich op het wielrennen toelegt, blijkt hij meer dan goed bezig te zijn. Niet verwonderlijk dus dat Matteo de titel van Kinderkrak 2023 binnenrijft. “Ik weet eigenlijk niet goed wat Kinderkrak 2023 betekent”, bekent Matteo eerlijk. Wel Matteo, als je tot Kinderkrak wordt verkozen, dan ben jij een soort ambassadeur van Koekelare. “Ik ben uiteraard fier en verheugd dat ik door die titel de sport in het algemeen en zeker het wielrennen in de kijker kan plaatsen en die titel mee uitstraling kan geven. Waar mijn toekomst ligt in het wielrennen, is nog koffiedik kijken, maar ik zal mijn best doen om zover mogelijk te geraken. Ik zou het graag tot prof schoppen.” (EV)

