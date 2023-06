Matteo (14) is Kinderkrak in Torhout

Matteo Gesquière woont met zijn zus Emma (11) en hun ouders Wouter Gesquière (42) en Eline Keereman (38) in de Windmolenstraat op Don Bosco. Matteo volgt het tweede jaar klassieke talen aan de Middenschool Sint-Rembert. Hij is niet alleen een goede student, maar ook een getalenteerde dartsspeler. “Nochtans heb ik pas in het vijfde leerjaar van het basisonderwijs mijn eerste tornooitje gespeeld”, zegt hij. “Maar vrij snel kon ik in het wereldje opklimmen. Vorig najaar mocht ik voor België naar de jeugdwereldkampioenschappen darts in Gibraltar nabij Zuid-Spanje. En ook het komende najaar mag ik daar zo goed als zeker weer mijn kans wagen, want ik sta op een prima plaats in de kwalificatieranking voor het WK.”

“Stress tijdens de wedstrijden heb ik weinig, maar ik moet wel proberen om mijn temperament meer onder controle te houden. Me minder boos maken op mezelf als ik een fout maak. (lacht) Ik leg de lat nu eenmaal hoog.”

“Aan de jeugdwereldkampioenschappen nemen dartsspelers tussen de 10 en de 18 jaar deel. Allen in een en dezelfde categorie. We mogen er met acht Belgische jongeren naartoe.”

“Ik speel competitie als lid van de dartsploeg Mc Clan 1 uit Oostburg. Veelal moet ik bij de volwassenen aantreden, omdat er geen aparte jeugdreeksen zijn. Maar ik sta mijn mannetje. Ik train een halfuur tot drie kwartier per dag. Mijn studies staan voorop. Darts blijft op de eerste plaats ontspanning.” (JS)

