Matteo (12) is Kinderkrak in Spiere-Helkijn

Matteo Vauterin (12) kende dit jaar een enorme ontwikkeling bij de U15. Ondanks de twijfel in het begin van het seizoen kende de jonge voetballer een sportief topseizoen.

Onzekerheid sloeg toe toen Matteo in juli 2021 voor het eerst hoorde dat hij bij de grote jongens van de U15 zou moeten spelen. “Dit is pas mijn tweede jaar bij Jong Helkijn, waarvan het eerste een kort coronajaar was”, knipoogt Matteo. “Ik startte als doelman bij spelers van mijn eigen leeftijd. Dit jaar moest ik samen met nog een andere vriend bij jongens spelen die een stuk groter zijn. Na wat motivatie van mijn ouders koos ik er vol voor te gaan. Achteraf gezien de juiste keuze.” Ondanks het leeftijdsverschil en het verschil in lengte groeide Matteo in korte tijd uit tot een sterkhouder die in het groepsgemiddelde vertoeft. “In het begin was het wat wennen en mijn positie zoeken, ondertussen loopt alles goed.” Naast de ondersteuning van de ouders werd Matteo ook goed geholpen door coaches en medespelers: “Ik werd snel opgenomen in de groep. Ik werd geholpen door mijn medespelers. Ik kon kijken hoe ze bepaalde dingen deden om dat over te nemen. En kon ook altijd bij hen terecht met mijn vragen. Tijdens de matchen werd ik goed geholpen door mijn twee trainers.” (SV)

