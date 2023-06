Mats (7) is Kinderkrak in Blankenberge

Mats Mistler Vileyn (7), uit het tweede leerjaar van Sint-Jozef Sint-Pieter campus Schaapstraat, werd eind maart uitgeroepen tot Mister Bib 2023. De jongeman ontleende vorig jaar zomaar eventjes 209 titels. Hij is een grote fan van De waanzinnige boomhut “Grappig en leuk”, aldus Mats – en leest gretig de moppenboeken van die reeks. Van dezelfde auteurs leest hij graag Wombat & Vos, en verder houdt hij ook nog van de boekjes van Geronimo Stilton en verorbert hij allerhande weetjes over dino’s, salamanders en hagedissen. Zijn leescarrière begon met de eerste leesboeken van Robot Ot. “Toen hij in het eerste leerjaar zat, lazen we elke avond om beurten voor uit het Mega super deluxe handboek van Pokémon”, vertelt mama Ilse. Lezen is voor Mats een echte verslaving. “Hij wordt er rustig van”, glimlacht Ilse. Want Mats heeft volgens mama soms wat energie te veel. Of de jongeman al weet wat hij later worden wil? Schrijver, misschien? “Liefst van al wil hij professor worden”, klinkt het. “Mats is dol op uitvinders, en dan vooral op professor Gobelijn, want momenteel komen er ook wel heel wat Jommekes in zijn leesrepertoire voor. Hij is daarnaast ook fan van F. C. De Kampioenen en De Kiekeboes, maar lezen is lezen, hé. Mats verslindt elk boek dat op zijn pad komt en is heel nieuwsgierig naar taal. Zo luisterde hij ook graag naar Puntje van Kritiek op de radio.” (WK)

