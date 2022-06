Matis (15) is Kinderkrak in Zwevegem

Zwevegemnaar Matis Loosvelt is momenteel in uitstekende vorm. De 15-jarige atleet van AZW werd Provinciaal Kampioen op de 1500 meter steeple en de 1.500 meter met school.

De student natuurwetenschappen aan het RHIZO College in Zwevegem duldde geen enkele tegenstand op het PK steeple voor eigen publiek. “Hier ben ik best tevreden mee hoor”, glundert Cadet Mathis Loosvelt. “Met tegenstand, nu had ik deze niet, moet ik in ieder geval nog een stuk sneller kunnen dan mijn 4’50”88 van nu. En dit is al 27 seconden sneller dan vorig seizoen. Op voorhand wist ik wel dat zonder tegenslagen de winst mogelijk moest zijn.” Ook het PK scholen was een kolfje naar de hand van Matis. “Daar was meteen duidelijk dat het een eenzame race ging worden. Niemand bleef in mijn buurt. Ik eindigde in 4’40”01 op de 15.000 meter, drie seconden boven mijn besttijd. Dat moet toch nog een twintigtal seconden scherper kunnen. Nu wil ik vooral nog mijn chrono’s scherper stellen en toewerken naar het Vlaams en Belgisch Kampioenschap.”

“Het winterseizoen is op mijn lijf geschreven. Crossen doe ik het liefst door de langere afstanden. Na een lastige wedstrijd heb ik nog een goeie sprint in de benen, wat al succes opleverde. Ik train driemaal per week onder de vleugels van Marc Desmet, de clubtrainer.” (ELD)

