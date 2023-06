Matias (12) is Kinderkrak in Ardooie

Matias Struyve (12) gaat naar school in De Boomgaard en kiest voor volgend jaar een technische richting: “Werken aan fietsen, aan de auto, en mechanica zijn mijn passie.” Als kleuter was er even voetbal, en judo, maar algauw kreeg de fiets de voorkeur – en zonder steunwieltjes. “Toen ik in het eerste studiejaar zat, kon ik aansluiten bij de Vlaamse Wielerschool. Daar word je als jonge renner goed begeleid.” Matias kreeg een tweedehands koersfietsje, en voor zijn eerste communie een mountainbike, voor in het veld.

In december 2019 was er een eerste oefenwedstrijd in het veld. “Ik zag het direct zitten en had ambitie. Maar toen kwam corona en waren er bijna geen wedstrijden. Maar ik bleef veel trainen, de goesting was niet weg.” Vorig jaar kon Matias eindelijk echt koersen op de weg en na de zomer ook aan veldrijden doen.

Moeder Tineke Cappelle wil hem niet overbelasten: “Niet elke week een wedstrijd, maar geleidelijk opbouwen.” En goedkoop is het ook niet, want ze moeten alles in het dubbel kopen én onderhouden. Maar ze steunen Matias in zijn ambitie. En die ambitie is: “Goed mijn mannetje staan. Maar het koersplezier is even belangrijk.” (JM)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023