Mathis (12) is Kinderkrak van Langemark

Mathis Vermoortele (12) is de zoon van Jochen Vermoortele (40) en Wendy Deleu (38) uit de Prinsenhofstraat. Hij heeft nog een broer Noah (6). Hoewel Mathis als dreumes van anderhalf jaar zijn linkeronderbeen verloor als gevolg van een aangeboren afwijking, is sport zijn lust en zijn leven.

Momenteel beperkt hij zich tot volleybal, dat hij speelt in Moorslede, en Amp Voetbal, waarvoor Mathis zelfs de Belgische kleuren mag verdedigen bij de Red Flamingos. “Het was altijd mijn droom om te voetballen en dat ik het nu mag doen voor de nationale ploeg is helemaal tof”, vertelt Mathis. “Amp Voetbal is voetbal voor mensen met één been en dus op krukken.”

Twee keer per maand gaat Mathis trainen in Tubeke, in het basiskamp van de Belgische nationale voetbalploegen. “Ik hou ervan om in beweging te zijn. Eigenlijk zijn we de Rode Duivels, maar dan met amputatie. Ik ben trots dat ik het shirt van België mag dragen”, aldus Mathis, die zijn laatste jaar in VBS Sint-Juliaan aan het afmaken is. “Volgend jaar volg ik de richting robotica, techniek en sport in het Atheneum. Later wil ik sowieso sportleraar worden.” (TOGH)

