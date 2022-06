Mathis (12) is Kinderkrak in Pittem

Mathis Neirinck (12) heeft de wielermicrobe overgeërfd van zijn vader Jelle. Eind mei finishte hij voor de tweede keer op rij als eerste tijdens de Wielerbelevingsdag in Pittem, een jeugdwielerwedstrijd georganiseerd door Flandriens van de Toekomst, opgericht door zijn ouders.

De concurrentie is groot, maar Mathis pakt geregeld zijn momentjes. “Jaarlijks win ik wel enkele wedstrijden. Een thuiswedstrijd in Pittem winnen is minder evident dan het lijkt. Sowieso komt er wat meer stress bij kijken om voor je ouders en vrienden een goede prestatie neer te zetten. Dat er zoveel concurrentie is, maakt de sport net leuk en uitdagend. Het is nu mijn vierde seizoen en ik geniet er nog volop van. Vroeger heb ik eerst nog gevoetbald, maar ik merkte toch dat het niet helemaal mijn sport was. Toen ik acht jaar was, reed ik voor de eerste keer de afgeslankte versie van de Retro Koers in Tielt mee met mijn papa en sindsdien heb ik de smaak te pakken. Ik ben aangesloten bij het Wielerteam Waregem, maar train altijd mee met mijn papa. Hij organiseert wielertrainingen voor de jeugd in Wingene. Deze zomer zal hij ook een fietskamp organiseren. Ik ben blij dat we dezelfde interesse kunnen delen.” (TV)

