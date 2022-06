Mathijs (11) is Kinderkrak in Tielt

Mathijs Vaneeckhoutte zit in het vijfde leerjaar in basisschool Het Spoor in Tielt. Van zijn meester moest hij een opstel schrijven voor de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds, een taak waar Mathijs zich meteen op toelegde.

“Ik schrijf wel vaker iets”, vertelt de jonge schrijver, die met zijn twee broers, zus en ouders in Tielt woont. “Soms voor school, maar soms ook gewoon omdat ik er zin in heb. Het thema van de wedstrijd was ‘De wereld na 2030’. We moesten een verhaal schrijven over hoe wij de toekomst zien. Het onderwerp interesseerde me meteen en het idee voor mijn verhaal kwam daardoor snel. Uiteindelijk heb ik er een vijftal dagen aan gewerkt.”

Mathijs werd uiteindelijk de winnaar van de Junior Journalistenwedstrijd, iets waar hij erg blij mee is. Zijn verhaal gaat over hoe hij na een aantal mislukkingen toch een vliegbewijs kan halen, om uiteindelijk met vallen en opstaan voor een rijbewijs voor een raket te gaan. Het uiteindelijke doel is zijn broer op Mars te bezoeken. “Ik droom nu stiekem al van mijn rijbewijs”, lacht Mathijs. “Als er volgend jaar weer een wedstrijd is, ben ik alvast van plan weer mee te doen.” (LDW)

