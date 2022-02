Mathieu uit Roeselare wil kinderen met fantasierijke verhalen groenten leren eten

Oud-Roeselarenaar Mathieu Richard Haspeslagh (34) stampte samen met zijn vrouw Bieke Biesbrouck (34) uit Hooglede het concept ‘Höngry’ uit de grond. Met fantasierijke verhalen rond onder andere Freddie Broccoli en Lola Banaan laten ze kinderen ontdekken dat groenten en fruit wel degelijk heel plezant kunnen zijn.

Höngry staat voor een hongergevoel naar meer plezier met fruit en groenten. “Alles begon met zo’n typisch keukentafelmoment waarbij onze peuters nog maar eens hun neus optrokken voor de groenten die ze voorgeschoteld kregen”, aldus Bieke, die samen met haar man Mathieu en de kinderen Louis (2) en Mathilde (4) al een paar jaar in Destelbergen woont.

“Er was vaak drama wat regelmatig resulteerde in tranen. Zoiets is niet leuk voor kinderen en zeker niet voor de ouders. Dat zette ons aan het denken. Fruit en groenten hebben meestal een mooie kleur of een leuke vorm. We gingen dus op zoek naar de onderliggende reden van zo’n situatie en die was eigenlijk heel eenvoudig. We praatten meestal niet genoeg op kindermaat over groenten en fruit. Meestal worden kinderen alleen maar geconfronteerd met groenten als ze het ‘moeten’ opeten.”

“Het zinnetje ‘Eet je bord leeg en tenminste je groenten’ of ‘je moet eten wat de pot schaft’ heeft iedereen als kind wel moeten aanhoren. Dat is ook typisch voor de generatie waarin wij opgroeiden. Kinderen beslissen uiteindelijk zelf wat ze eten en door erop te blijven hameren, zetten ze zich ertegen af”, weet Mathieu, die in het Klein Seminarie zijn middelbaar doorliep.

“Je kunt het moeilijk in hun mond proppen. Kinderen zijn tenslotte baas over hun eigen lijf. Het is niet altijd zo dat ze groenten of fruit écht niet lekker vinden. Daarom begonnen we tijdens het traditionele voor-het-slapen-gaan-verhaaltje te fantaseren over konijnen die graag wortelen aten en daardoor super-hoog konden springen. Als er daarna wortelen op het menu stonden, sprongen ze op en riepen wel eens: ‘Kijk papa, hoe hoog ik kan springen.’ Of ze nu hun bord leeg aten of niet. Wij vonden het gewoon zalig dat ze plezier hadden met een simpele wortel.”

Positieve connectie

“Het eetmoment is hét moment waarop elk kind zijn zelfstandigheid tentoonspreidt en ouders gefocust zijn om hun kind voldoende gezond te laten eten”, benadrukt Bieke. “Bewustwording, herkenning én positieve connectie starten veel vroeger. Dat moet niet perse aan de eettafel zijn. Tijdens het voorlezen of koken veranderden wij wortels in springwortels, bananen werden lolbroeken en broccoli transformeerde in een wilde, headbangende muzikant. We vertelden vol fantasie over de typische kenmerken van groenten of fruit. Onze peuter van twee en vierjarige kleuter vonden dit hilarisch en hingen aan onze lippen. Plotseling vroegen ze zelf naar een banaan en trokken bij het verorberen spontaan gekke bekken. Op die manier is ons concept organisch gegroeid. Eigenlijk bestaat er over alles wel iets leuks. Dinosaurussen, honden of pony’s die kunnen praten. Daarover zijn tv-series, boeken of speelgoed ontwikkeld. Over groenten en fruit vind je op de markt weinig interessante en mooie zaken.”

Freddie Broccoli

“Daarom besloten we onder het merk ‘Höngry’ verhalen, kledij en andere producten te ontwikkelen en zo kinderen te inspireren. In december 2020 begonnen we het idee wat uit te werken en een half jaar later gooiden we ons concept op de markt.” In het begin combineerden Mathieu en Bieke deze uitdaging met een vaste job. Ze hebben allebei toegepaste economische wetenschappen gestudeerd. Momenteel werkt Mathieu ook als freelance consultant terwijl Bieke eind januari haar functie als marketeer even op on-hold zette om zich volledig op deze uitdaging te storten.

“In onze boekenreeks zijn er zeven figuurtjes die een eigen persoonlijkheid en superkrachten hebben. Het voorleesboekje ‘Brock ‘n Roll’ met Freddie Broccoli een knipoog naar de zanger van Queen en Lola Banaan, spelen als gekke figuren een centrale rol en brengen peuters en kleuters – ver weg van de keukentafel – op een leuke manier in contact met fruit en groenten. Daarnaast hebben we ook een kleur- en doe-boek met opdrachtjes waarbij de kids op een speelse manier met groenten en fruit bezig zijn. We hebben een kledinglijn met t-shirts, sweaters en sokken met onze groenten- en fruitkarakters en bieden tijdelijk leuke tattoos aan.”

Positieve reacties

“De ervaring leert dat Höngry zowel voor onszelf als andere ouders een meerwaarde kan bieden en daarom zijn we er zo gepassioneerd mee bezig. De positieve reacties van onze eerste klanten, gaven ons de bevestiging dat er zeker een markt voor is. Als marketeer van opleiding is het trouwens altijd mijn droom geweest mijn eigen merk te lanceren”, glundert Bieke. “Dit doe ik graag en ik ben er ook goed in. Mijn sterktes gebruiken om andere ouders te helpen geeft mij massa’s energie.”

“De producten die we nu hebben, zijn trouwens nog maar het begin”, klinkt het ambitieus. “Op termijn willen we die boekjes vertalen. Ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel mogelijkheden zijn. Sommige ouders kopen via ons een leuke trui van het favoriete fruit van hun zoon of dochter, net zoals je hen een t-shirt van dé muziekgroep van het moment cadeau zou geven. Höngry biedt hen tools aan om eens op een positieve manier over broccoli te praten. ‘s Avonds lees je dan een boekje over Freddie Broccoli. Je kind moet op dat moment niets, behalve lachen en plezier maken met zijn ouders. De volgende dag kan je aan tafel verwijzen naar die crazy headbangende Freddie Broccoli.” Klinkt misschien eenvoudig, maar je moet er natuurlijk maar opkomen.