Mateo (14) is Kinderkrak in Dentergem

Mateo Vanaelst begon pas dit jaar te koersen maar maakte meteen indruk als eerstejaarsnieuweling. Ongeveer een maand geleden was de nieuwkomer bij Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel in Zwevegem de snelste van het hele peloton. Liefde voor de fiets had Mateo van kindsbeen af. “Ik reed wat met de mountainbike en ging recreatief fietsen met mijn papa. Als ik me niet vergis, kreeg ik in het vijfde leerjaar mijn eerste koersfietsje. Wat later volgde een Giant waar ik nog altijd mee rijd.” Mateo waagde zich aan zondagvoormiddagritjes met de wielertoeristen in Oeselgem. Vorige zomer zette hij de stap naar de koers.

“Bij wijze van proef reed ik drie wedstrijden bij de aspiranten. Die kennismaking viel mee. Dus zocht ik een club en vroeg ik een vergunning aan. Dat ik in Zwevegem een sprint naar mijn hand kon zetten, was een verrassing. Ik weeg 49 kg. Deze zomer rijd ik de klimkoersen in Herbeumont en Couvin. Dan zal ik weten of ik een klimmerstype ben.” Intussen werkte Mateo zijn eerste interclub af. In Bonheiden reed hij de Prins der Nieuwelingen. Met een vijftigste plaats als resultaat. “Ik kon vlot mee, maar in de finale geraakte ik nooit voorin”, zucht Mateo. “Dat moet ik nog leren.” (HF)