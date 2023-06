Matéo (11) is Kinderkrak in Houthulst

Matéo Vandamme is de zoon van Bjorn Vandamme en Bieke Vanraes en grote broer van Fébe. Straks wordt Matéo 11 jaar. Hij is verkozen tot krak omdat hij een veelbelovende jonge renner is. “Ik kreeg de microbe voor het wielrennen te pakken toen ik met een buurjongen meeging naar de cyclocross, ik wou dat ook eens proberen”, vertelt Mathéo. “Zo ben ik begonnen met wielrennen. In december 2017 behaalde ik mijn eerste overwinning. Ik zit bij het team van ACROG Tormans en heb sindsdien nog maar twee keer het podium gemist, toen werd ik vierde. Intussen behaalde ik 85 prijzen, altijd in de top drie. Volgend jaar wil ik graag naar de wielerschool gaan. Ik hoop vooral nog heel veel wedstrijden te mogen rijden en boven alles droom ik van een carrière als profwielrenner. Het is wel zo dat ik al een bijnaam heb: de andere renners en hun supporters noemen mij de kannibaal van Houthulst omdat ik zo vaak win. Soms zijn er ook mensen die al voor de wedstrijd zeggen onze renner heeft geen kans, Matéo is er. Dat is jammer want iedereen doet zijn best. Het is nu eenmaal zo dat ik niet traag kán rijden.”

De papa van Matéo weet het maar al te goed: “Gaan fietsen met Matéo, dat is het uiterste van jezelf geven. Hij rijdt me zo los. We zijn natuurlijk wel trots op zijn prestaties, terwijl hij er eerder bescheiden over blijft.” (ACK)

