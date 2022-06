Mario (16) is Kinderkrak in Knokke-Heist

Mario Gega mocht begin dit jaar als een jeugdspeler van Cercle Brugge naar Albanië om er een stage te volgen met de nationale U17. “Het trainingskamp van zo’n vier dagen met circa twintig spelers was in de eerste plaats om te zien wat voor voetballers we zijn, hoe wij in de toekomst misschien kunnen worden ingepast”, vertelt hij. De ouders van Mario zijn destijds van Albanië naar Griekenland geëmigreerd. Op zijn zevende besliste de familie om naar ons land te verhuizen, naar Knokke-Heist. “De economie in Griekenland draaide niet zo goed. Mijn ouders besloten om naar België te trekken omdat dit voor ons de beste mogelijkheid was. Ze wilden voor hen, voor mij en later ook mijn jongere broer een mooie toekomst”, klinkt Mario. Hij is in Heraklion, Kreta geboren, maar beschikt over de Albanese nationaliteit. “Mijn ouders kozen hiervoor in de plaats van een Grieks paspoort omdat je in dat land later dienstplicht dient te doen. En dat zagen zij niet zitten.” De jeugdspeler begon op zijn vierde te voetballen, bij het plaatselijke FC Ergotelis. Eens in ons land, kon hij bij de U7 van Knokke terecht. Daarna volgde de U15 van KSV Roeselare. Toen die Club stopte, trok Mario naar Cercle, waar hij straks zijn derde seizoen begint bij de U18 en wellicht ook kansen zal krijgen bij de U21. (ACR)

