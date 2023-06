Marie-Lynn (7) is Kinderkrak in Wevelgem

Marie-Lynn Vandenbulcke verbaast haar dichte omgeving met haar enorme zelfstandigheid op jonge leeftijd. ‘Klagen’ staat niet in het woordenboek van de zevenjarige. Hoog tijd dat Marie-Lynn in de bloemetjes wordt gezet voor haar positieve gedrag, vindt ook papa Diederik.

“Als er een vriendinnetje komt spelen, dan gaat Marie-Lynn bij de minste pijn bij haar vriendin haar dokterstas halen om haar te verzorgen,” vertelt de vader van Marie-Lynn Diederik. “Ze is zo behulpzaam. Onlangs kwam ik terug van mijn werk met pijn aan mijn rug. Ze vroeg me of ze me kon helpen met het dragen van mijn tas. Elke ochtend krijgen mama en papa ook een enthousiaste “goeiemorgen” van onze dochter. Ze wandelt al alleen naar school, vult de vaatwas, stofzuigt en helpt mee met de boodschappen. Kortom, ze is een echt voorbeeld voor al haar leeftijdsgenoten. Op school horen we ook telkens dat ze heel lief en vriendelijk is.”

Marie-Lynn zelf voegt er nog aan toe dat ze ook na school heel actief is: “Ik zit in de zwemclub, muziekschool en tekenschool in Wevelgem. Ik hou ervan om bezig te zijn.”

