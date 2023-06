Marie-Astrid (11) is Kinderkrak in Meulebeke

Een bezige bij, zo kunnen we Marie-Astrid Verslype zeker noemen. De dochter van Nikolas en Hélène Dusselier volgt nu het zesde leerjaar aan de Sint-Amandusschool in Meulebeke. Ze is een jaar jonger dan haar klasgenoten. Marie-Astrid is gebeten door jeugdliteratuur. Ze verslindt twee à drie boeken per week. Jeugdauteur David Walliams is haar favoriet. Ze won in 2021 en 2022 twee opeenvolgende edities van de Junior Journalistenwedstrijd van het Davidsfonds. “Verleden jaar luidde de opdracht ‘Lokale Superhelden’. Ik plaatste de directrice van onze school, mevrouw Rosseel, in de kijker. Lezen vind ik enorm boeiend en verrijkend. Het stimuleert mijn eigen fantasie. Ik ben dan ook een zeer goede klant van de bib. Sinds het derde leerjaar ben ik ook lid van de leesjury. Vanaf september tot en met de paasvakantie moeten we acht boeken lezen en daarover dan onze stem uitbrengen. Voorts tennis ik, dans ik wekelijks bij Folle et Fou, ben ik lid van de Scouts, volg ik dictie en notenleer en speel ik hobo. Thuis durf ik al eens een pianoconcertje geven.” Met haar schrijftalent wil ze later graag jeugdauteur worden, in bijberoep, want het liefst wil ze rechter, advocaat of interieurarchitect worden. (LB)

