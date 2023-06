Marie (12) is Kinderkrak in Spiere-Helkijn

De onlangs dertien jaar geworden Marie Amandels uit Spiere-Helkijn blijft verbazen. De atlete van AZW werd onlangs twee keer Provinciaal Kampioen in het Polsstokhoogspringen en het verspringen met telkens een persoonlijk record. Ook in het toestelturnen is de studente uit de St.-Jan Berchmans middenschool primus.

“Mijn persoonlijk record in het polsstokspringen stond op 2,30 meter. Een sprong over de 2,50 moest dit zomerseizoen tot de mogelijkheden behoren volgens mijn coach”, glundert Marie. “Dat ik over 2,60 meter ging, is dan ook fantastisch. Ook in het verspringen verbeterde ik mij van 4,18 naar 4,26 meter. Dit kwam er bij mijn laatste poging. Mijn eerste sprong was 3,93 meter en mijn tweede 4,18 meter. Die twee provinciale titels zijn mooi meegenomen.” Naast atletiek is Marie ook een talent in toestelturnen. “Momenteel spring ik in competitie op B-niveau”, gaat ze verder. “Dit leverde mij al enkele mooie medailles op. Zo behaalde ik goud op de brug, zilver op de sprong en balk, en brons en zilver allround. Dit zijn wedstrijden met alle clubs van Vlaanderen. Mijn idool is uiteraard Nina Derwael. Of ik net zo goed wil worden? Ik weet niet als ik dat wel wil. Dan moet ik misschien stoppen met atletiek, en dat wil ik niet. Ik doe beide sporten heel graag.” (ELD)

