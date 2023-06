Marie (12) is Kinderkrak in Ardooie

Marie Delaey (12) woont in de Steenstraat in Koolskamp en zit in het zesde leerjaar in De Zonnebloem. Dagelijks fietste ze naar school – tot het op 23 november in de Stationsstraat lelijk mis ging: “Ik werd aangereden door een wagen en had een dubbele open beenbreuk en een lichte hersenschudding.”

Na een zware operatie, waarbij ze pinnen in haar been kreeg, kon Marie enkele weken online les volgen. “Dankzij de inspanningen van school kon ik zo vanop mijn ziekenhuisbed de lessen blijven volgen en liep ik geen schoolse achterstand op.”

Daarna kon ze klas van meester Kornel perfect bereiken met een zetellift. Marie, die volgens meester Korneel een doorzettertje is, revalideerde met wilskracht. Maar bepaalde lessen, zoals turnen en zwemmen, waren natuurlijk not done. “Marie maakte zich heel verdienstelijk door dan mee te werken in de derde kleuterklas van juf Lieve, en ze was een voortreffelijke hulp”, zegt meester Korneel. “Ik deed het ook graag”, antwoordt Marie. “En ik ben ook mijn medeleerlingen dankbaar die me in de rolstoel begeleidden bij korte uitstappen.”

In maart werden de pinnen uit Maries been verwijderd en blijft ze serieuze stappen zetten in de revalidatie. “Alleen maar diep respect voor haar enthousiasme en doorzettingsvermogen”, besluit meester Korneel. (JM)

